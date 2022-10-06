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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Суд в Москве дал реальный срок за попытку передать Украине детали для МиГ-29

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве Преображенский суд приговорил к трем годам и двум месяцам колонии общего режима гражданина России за попытку купить и передать Украине контрабандой комплектующие для истребителя МиГ-29, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

Из пресс-релиза следует, что фамилия подсудимого Чмеренко и инициалы "Д.В.".

Чмеренко задержали в феврале 2021 года сотрудникии УФСБ вместе с ФТС России в ходе контролируемой закупки.

"Установлено, что указанный гражданин намеревался незаконно приобрести комплектующие к истребителям типа МиГ-29 с целью их дальнейшего перемещения на Украину", - сообщили в УФСБ, добавив, что в результате проведенных следственных действий его вина полностью доказана.

Приговор вступил в законную силу.

Москва ФСБ Украина Чмеренко Преображенский суд
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