Кремль назвал риторику Борреля слишком противоречивой для дипломата

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают несоответствующей статусу дипломата противоречивость высказываний верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В четверг в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать последние высказывания Борреля о готовности ЕС к дипломатическому урегулированию украинского вопроса при соответствующих обстоятельствах.

"Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив в своей риторике", - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле с сожалением констатируют это.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в своем блоге написал, что Евросоюз не признает принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. ЕС планирует усилить поддержку Киеву, но в то же время, как отмечает Боррель, Евросоюз готов искать дипломатическое решение конфликта на Украине, если позволят обстоятельства.