Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Россия выдала Чехии подозреваемого в убийстве гражданина Молдавии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия экстрадировала в Чехию гражданина Молдавии Вячеслава Павловского, которого Прага объявила в розыск через Интерпол по подозрению в причастности к нескольким преступлениям, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, Павловского подозревают в совершении убийства в Праге в декабре 2013 года, в нападении на людей в общественном месте, а также в избиении 69-летнего мужчину в одном из баров - потерпевший тогда получил переломы и контузию.

Подозреваемого задержали в марте 2022 года в Москве. Генпрокуратура удовлетворила запрос Минюста Чехии о его экстрадиции.

"Сегодня на финско-российском пропускном пункте Торфяновка - Ваалимаа обвиняемого передали представителям компетентных органов Чешской Республики", - заключила Волк.

Чехия МВД Вячеслав Павловский Прага Молдавия Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске

Военная операция на Украине

Экстренные службы сообщили о гибели генпрокурора ЛНР в результате взрыва в Луганске

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Китай введет санкции против глав оборонных компаний США из-за Тайваня

Власти сообщили о гибели человека в результате удара по зданию администрации в Херсоне

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взрыве в здании Генпрокуратуры республики

Путин призвал к снятию ЕС ограничений на поставку удобрений из РФ для развивающихся стран

Военная операция на Украине

Представители властей Херсонской области находились в здании администрации во время удара

Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по зданию администрации региона

В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем в боях на границе с Таджикистаном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });