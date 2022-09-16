Россия выдала Чехии подозреваемого в убийстве гражданина Молдавии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия экстрадировала в Чехию гражданина Молдавии Вячеслава Павловского, которого Прага объявила в розыск через Интерпол по подозрению в причастности к нескольким преступлениям, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, Павловского подозревают в совершении убийства в Праге в декабре 2013 года, в нападении на людей в общественном месте, а также в избиении 69-летнего мужчину в одном из баров - потерпевший тогда получил переломы и контузию.

Подозреваемого задержали в марте 2022 года в Москве. Генпрокуратура удовлетворила запрос Минюста Чехии о его экстрадиции.

"Сегодня на финско-российском пропускном пункте Торфяновка - Ваалимаа обвиняемого передали представителям компетентных органов Чешской Республики", - заключила Волк.