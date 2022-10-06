Поп-ит и симпл-димпл снимают тревожность, установили специалисты

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора в рамках проведенного исследования антистресс-игрушек поп-ит и симпл-димпл установили, что они действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном телеграм-канале ведомства, Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап исследования антистресс-игрушек и их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей.

"Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", - говорится в исследовании.

Во время исследования специалисты оценивали показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность ребенка, настроение, аппетит, успешность выполнения заданий и еще ряд важных индикаторов.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, "антистресс-игрушки действительно снижают тревожность и помогают достичь более высоких результатов при выполнении дозированных заданий".

Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора продолжит изучать влияние антистресс-игрушек. В ближайшее время планируется расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года.