Две российские области ввели режим ЧС в АПК из-за дождей при уборке урожая
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти Орловской области в четверг ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на территории региона в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Согласно постановлению губернатора Андрея Клычкова, причиной ввода режима ЧС послужило переувлажнение почвы из-за обильных дождей, что привело к остановке сезонных полевых работ.
Руководителю департамента сельского хозяйства области Александру Шалимову поручено принять меры по ликвидации ЧС и снижению последствий от нее.
Ранее сообщалось, что Белгородская область ввела режим ЧС в АПК из-за непогоды.