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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Две российские области ввели режим ЧС в АПК из-за дождей при уборке урожая

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти Орловской области в четверг ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на территории региона в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Согласно постановлению губернатора Андрея Клычкова, причиной ввода режима ЧС послужило переувлажнение почвы из-за обильных дождей, что привело к остановке сезонных полевых работ.

Руководителю департамента сельского хозяйства области Александру Шалимову поручено принять меры по ликвидации ЧС и снижению последствий от нее.

Ранее сообщалось, что Белгородская область ввела режим ЧС в АПК из-за непогоды.

Орловская область Белгородская область АПК
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