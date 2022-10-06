Подследственные граждане не подлежат мобилизации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Находящихся под следствием граждан не могут призвать в рамках частичной мобилизации, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Согласно ст. 23 ФЗ-53 от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе", граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие, не подлежат призыву на военную службу. Эта норма относится и к призыву по мобилизации", - говорится в сообщении на портале.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.