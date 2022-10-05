Получившие повестки журналисты и айтишники должны подать в военкомат документы для отсрочки

Это касается и сотрудников операторов связи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованных IT-компаний, системообразующих СМИ или операторов связи, которые соответствуют требованиям отсрочки от частичной мобилизации, если получат повестку о мобилизации, то должны прийти в военкомат и представить документы о праве на отсрочку, сообщили на портале "Объясняем.рф".

В военкомат они должны обратиться "лично" и с документами, говорится в разъяснении. Такие сотрудники, имеющие право на отсрочку, должны представить оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования.

Также они должны принести "выписку из реестра о государственной аккредитации компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом, о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры".

Сотрудник оператора связи должен предоставить копию выданной работодателю лицензии о деятельности в сфере оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом, а также справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом, о том, что сотрудник задействован "в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных".

Сотрудник системообразующего СМИ должен представить оригинал или заверенную копию подтверждения Минцифры о том, что "организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем СМИ и/или вещателем телеканала, радиоканала", справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом об участии в производстве и распространении информационной продукции, а также копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в котором работает сотрудник.