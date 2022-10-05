Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Получившие повестки журналисты и айтишники должны подать в военкомат документы для отсрочки

Это касается и сотрудников операторов связи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованных IT-компаний, системообразующих СМИ или операторов связи, которые соответствуют требованиям отсрочки от частичной мобилизации, если получат повестку о мобилизации, то должны прийти в военкомат и представить документы о праве на отсрочку, сообщили на портале "Объясняем.рф".

В военкомат они должны обратиться "лично" и с документами, говорится в разъяснении. Такие сотрудники, имеющие право на отсрочку, должны представить оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования.

Также они должны принести "выписку из реестра о государственной аккредитации компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом, о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры".

Сотрудник оператора связи должен предоставить копию выданной работодателю лицензии о деятельности в сфере оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом, а также справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом, о том, что сотрудник задействован "в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных".

Сотрудник системообразующего СМИ должен представить оригинал или заверенную копию подтверждения Минцифры о том, что "организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем СМИ и/или вещателем телеканала, радиоканала", справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом об участии в производстве и распространении информационной продукции, а также копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в котором работает сотрудник.

Хроника 24 февраля – 05 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минцифры Объясняем.рф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На "Мосбирже" доллар подорожал на 1,22 рубля, евро - на 2 рубля

Недельная инфляция составила 0,07%

В Думе предложили повысить требования к капиталу спиртовых заводов в 10 раз

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы

Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы

Путин подписал указ, вносящий коррективы в условия отсрочки от мобилизации

Путин подписал указ, вносящий коррективы в условия отсрочки от мобилизации

Кадыров стал генерал-полковником

Кадыров стал генерал-полковником

Путина удивили результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ

Путина удивили результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });