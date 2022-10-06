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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

В РФ создадут Центр мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм президента

Это будет учреждение дополнительного профессионального образования

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому создается Центр мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ президента РФ.

Соответствующий документ, датированный 3 октября, опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации" (далее - учреждение)", - говорится в документе.

Основной целью деятельности учреждения, говорится в распоряжении, является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

Предельная штатная численность работников (военнослужащих и гражданского персонала) учреждения составит 69 человек.

Главному управлению специальных программ (ГУСП) поручено "осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения".

Также в шестимесячный срок, согласно документу, следует "утвердить устав учреждения; обеспечить государственную регистрацию учреждения и осуществление мероприятий по организации функционирования учреждения; обеспечить передачу учреждению в безвозмездное пользование помещений (зданий), необходимых для его функционирования и находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных ГУСП".

"Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ГУСП в федеральном бюджете на осуществление деятельности в установленной сфере", - говорится в распоряжении.

Россия
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