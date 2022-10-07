В Сибирском отделении РАН попросили отсрочку для кандидатов и докторов наук

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Совет научной молодежи Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) попросил президента Академии Геннадия Красникова и администрацию президента России дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук. Текст обращения опубликован в телегам-канале РАН.

"Просим расширить действие Указа от 24 сентября 2022 года №664 на всех работников научных организаций, образовательных организаций и научных подразделений предприятий реального сектора, ранее подтвердивших свой уровень квалификации путем защиты кандидатской и/или докторской диссертации", - говорится в письме совета.

Ученые считают, что призыв по частичной мобилизации "в условиях сложившейся в российском правовом поле контрактной системы выполнения работ разрушает целый набор уже действующих обязательств, ответственность за срыв которых будут нести простые исполнители".

"Подпавшие под частичную мобилизацию граждане не смогут своевременно вести работы по грантам Российского научного фонда, выполнять госконтрактные обязательства по работам для Минобороны и других ФОИВ, проводить изыскания по длительным и не допускающим прерывания НИР и ОКР, вести лекционные и семинарские занятия по уникальным курсам и направлениям с дефицитом профессорско-преподавательского состава", - говорится в обращении.

Ранее с аналогичной просьбой к президенту РАН обратился директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский. Он сообщил "Интерфаксу", что "в научных исследованиях в стране задействовано чуть более 100 тысяч человек. Соответственно, остепененных из них порядка (...) 15%".

"Мы приходим к цифре несколько десятков тысяч человек на всю страну по всем направлениям, из которых надо еще учесть, что большинство не призывного возраста. То есть речь идет реально о тех, кто требует поддержки, это может быть порядка 10 тысяч человек", - уточнил Колачевский.

Красников говорил в конце сентября, что в Академии готовят обращение в Минобрнауки и Минобороны с просьбой предоставить бронь от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также аспирантам.

Указ главы государства об отсрочке от мобилизации обучающихся в аспирантуре был опубликован накануне в четверг, кандидаты и доктора наук под действие указа не попали.