Путин подписал указ, вносящий коррективы в условия отсрочки от мобилизации

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам частных вузов, имеющих госаккредитацию, а также аспирантам и слушателям духовных учреждений.

Тему отсрочки студентам негосударственных вузов на встрече Путина с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" поднял один из участников мероприятия.

"По поводу отсрочки для студентов по мобилизации, то здесь изначально министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислило. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что (...) приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - пояснил Путин.

"Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли", - продолжил президент.

Затем он зачитал ряд положений указа.

"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, другими словами, вечерней форме обучения, в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки", - процитировал Путин документ.

"Когда говорю об учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, это как раз и есть частные учебные заведения. У нас без госаккредитации практически таких и нет. Это совсем какие-то малозаметные лавочки, а не учебные заведения", - пояснил он.

Кроме того, продолжил Путин, отсрочке от мобилизации подлежат обучающиеся "в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре".

"Аспирантов тоже брать не будут", - подчеркнул Путин.

Также не могут быть мобилизованы, согласно зачитанному тексту указа, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по "программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных и научно-технологических центров".

"Имеются в виду соответствующие центры в Москве, Казани, других территориях", - сказал он в связи с этим.

Отсрочку имеют и обучающиеся "в духовных образовательных организациях".

"Этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", - отметил Путин.

"Я думаю, что с выходом этого указа сегодня, проблема, которую вы затронули, будет закрыта", - подчеркнул Путин.

Ранее глава государства подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.