В Минцифры сообщили, что указа об отсрочке от мобилизации для IT-специалистов не будет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Отдельного указа и постановления об отсрочке от частичной мобилизации IT-специалистов приниматься не будет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Указа по айтишникам нет и указа по айтишникам принято не будет. Здесь, к сожалению, эту историю мы реализовать не можем сейчас. Прежде всего, потому что нам говорят, что, ребята, у вас рабочая схема, всё работает, люди не призываются. Ни указа, ни постановления правительства не будет, потому что постановление принимается во исполнение указа", - сказал Шадаев на вебинаре с представителями отрасли в среду.

По словам министра, действующая схема предоставления отсрочки регулируется требованием начальника Генштаба и предложенным Минцифры порядком взаимодействия.

Шадаев уточнил, что Генштаб подтвердил свою готовность полностью работать по сложившейся процедуре.

"Мы совсем недавно получили, что Генштаб полностью готов работать по этой процедуре, его все устраивает, и все, что мы запустили с нашей технологией формирования списков, передачи этих списков от конкретных сотрудников, со всеми документами, подтверждениями... Все это Генштабом принято и за подписью начальника Генерального штаба утверждено", - сказал министр.

Он добавил, что Минобороны уже начало распределять списки сотрудников IT-компаний по военкоматам.

"Те списки, которые мы передали, с ними идет работа уже по разрезанию на конкретные субъекты и конкретные военкоматы, это нам достоверно известно. Надеюсь, что в ближайшие дни мы услышим, что военкоматы эти списки получили", - отметил глава Минцифры.

23 сентября Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

Сотрудники IT-компаний могут подать заявление на освобождение от мобилизации через портал Госуслуг.