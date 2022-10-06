Путин предоставил студентам и аспирантам отсрочку от мобилизации. Текст указа

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ "О внесении изменения в Указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации". О новом указе глава государства сообщил 5 октября.

Передаем полный текст указа:

"1. Внести в Указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6598) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения:

а) в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);

б) в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;

г) в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года".