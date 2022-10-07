ФАС утвердила руководителя по контролю за размещением госзаказа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по контролю за размещением госзаказа в сентябре назначена Ольга Горбачева, сообщили "Интерфаксу" в ФАС.

С октября 2021 года она была и.о. руководителя этого управления. Ранее оно называлось управление по контролю размещения госзаказа и гособоронзаказа, сейчас упоминание ГОЗ из названия убрали.

Управление было создано весной 2021 года из двух подразделений, отвечавших, соответственно, за контроль размещения госзаказа и контроль размещения гособоронзаказа. Горбачева до того момента занимала должность заместителя руководителя первого из них.

С середины 2020 года в ФАС происходили значительные кадровые и организационные изменения. Так, в конце июля 2020 года ФАС покинул Анатолий Голомолзин, проработавший в антимонопольных органах с 1995 года. Также сменился руководитель ФАС Игорь Артемьев (вместо него был назначен Максим Шаскольский), многие его заместители, произошло перераспределение полномочий между ними. Так, контроль за направлением госзакупок перешел в ведение Петра Иванова, который занял должность заместителя руководителя ФАС в начале 2021 года.