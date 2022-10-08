РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч российских туристов сейчас отдыхают в Крыму, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Оценочно, в Крыму сейчас отдыхают несколько десятков тысяч человек. Также по нашим оценкам, около 4 тыс. российских туристов должны будут выехать с полуострова в ближайшее время и примерно такой же объем путешественников должен заехать на курорты республики в ближайшие дни", - сказал он.

Как отметил Уманский, ЧП на Крымском мосту окажет влияние на туристов, планирующих поездку в республику и выезжающих оттуда, однако все зависит от сроков устранения транспортной проблемы и налаживания сообщения.

"Я думаю, что власти региона могут оперативно обеспечить транспортное сообщение, уже начал курсировать первый паром. На тех, кто сейчас отдыхает сложность с пересечением Керченского отразится в меньшей степени, а для тех, кто поедет, это будет некоторый дискомфорт", - пояснил он.

По словам эксперта, количество паромов, которое есть, и отлаженность сообщения, которая была еще в 2014-15 году, позволят минимизировать негативные последствия.