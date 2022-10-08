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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Компании-перевозчики возобновляют работа Керченской паромной переправы, сообщил в субботу Минтранс РФ.

"Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще 3 парома различных судовладельцев", - говорится в сообщении.

"В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса РФ под руководством министра транспорта Виталия Савельева. Начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб", - сообщает ведомство.

Паромная переправа к запуску готова, она начнет работать с сегодняшнего дня, сказал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. По факту происшествия на Крымском мосту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в МЧС России, пожар на Крымском мосту потушен.

Крым Крымский мост Минтранс РФ
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