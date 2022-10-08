АТОР заявила, что более 50 тыс. туристов могут находиться в Крыму

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более пятидесяти тысяч россиян в настоящее время могут проводить свой отдых в Крыму, сообщает в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчет. Более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже", - пояснили в ассоциации.

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, частично обрушены два автомобильных пролета. Предварительно, никто не пострадал. Мост временно закрыт для автомобильного и железнодорожного транспорта. Причины происшествия устанавливаются.

Паромная переправа через Керченский пролив, соединяющая Керчь с портом Кавказ в Краснодарском крае, будет запущена в ближайшие часы.