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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

АТОР заявила, что более 50 тыс. туристов могут находиться в Крыму

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более пятидесяти тысяч россиян в настоящее время могут проводить свой отдых в Крыму, сообщает в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчет. Более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже", - пояснили в ассоциации.

Утром 8 октября на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, частично обрушены два автомобильных пролета. Предварительно, никто не пострадал. Мост временно закрыт для автомобильного и железнодорожного транспорта. Причины происшествия устанавливаются.

Паромная переправа через Керченский пролив, соединяющая Керчь с портом Кавказ в Краснодарском крае, будет запущена в ближайшие часы.

Крым Крымский мост АТОР
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