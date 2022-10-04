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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Кремль отказался присоединяться к упражнениям Запада в "ядерной риторике"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия не желает принимать участие "в упражнениях по ядерной риторике", чем сейчас занимаются западные СМИ и политики, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать публикации в западных СМИ, в которых говорится, будто бы Россия собирается "показать свою готовность применить оружие массового поражения, проведя ядерные испытания на границах Украины", в частности, в Черном море.

"У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", - сказал Песков.

На предыдущих брифингах он переадресовывал журналистов к ядерной доктрине России, в которой прописаны возможные случаи применения ядерного оружия.

Дмитрий Песков Кремль
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