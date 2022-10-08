Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту, сообщает СКР.

"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что "в настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются".

"В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края", - говорится в сообщении.

По месту его жительства уже начаты следственные действия, изучается маршрут движения автомашины и соответствующая документация.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы.