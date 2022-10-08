Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Чернышенко поручил принять все меры для поддержки находящихся в Крыму туристов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в Крыму, сообщает пресс-служба вице-премьера в субботу.

Среди первоочередных мер - оценка сопутствующего ущерба, нанесенного организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя, а также разработка мер их поддержки.

"Ростуризму совместно с Минтрансом и субъектами РФ предлагается "обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки, в кратчайшие сроки", - говорится в тексте поручения.

Ростуризм совместно с Минцифры и субъектами, в соответствии с поручением, должны организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов, обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан и выработать ответы для операторов кол-центра. Среднее время ожидания ответа горячей линии должно быть не более минуты.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский сообщил "Интерфаксу", что несколько десятков тысяч туристов сейчас отдыхают в Крыму, из них свой отпуск завершат в ближайшее время около 4 тыс. путешественников.

В свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что более 50 тыс. россиян в настоящее время могут проводить свой отдых в Крыму.

Ростуризм Крым Севастополь Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Ростуризм и Минцифры запустили горячую линию для туристов по ситуации в Крыму

Взрыв на Крымском мосту

Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен после 16:00

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об украинском обстреле территории рядом с ЗАЭС

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье

Пять поездов из Крыма и Севастополя будут отправлены в субботу по расписанию

Глава МАГАТЭ после визита в РФ намерен вновь посетить Украину

Взрыв на Крымском мосту

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту
Взрыв на Крымском мосту

Слуцкий заявил, что ответ на подрыв моста в Крыму должен быть жестким

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });