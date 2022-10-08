Чернышенко поручил принять все меры для поддержки находящихся в Крыму туристов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в Крыму, сообщает пресс-служба вице-премьера в субботу.

Среди первоочередных мер - оценка сопутствующего ущерба, нанесенного организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя, а также разработка мер их поддержки.

"Ростуризму совместно с Минтрансом и субъектами РФ предлагается "обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки, в кратчайшие сроки", - говорится в тексте поручения.

Ростуризм совместно с Минцифры и субъектами, в соответствии с поручением, должны организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов, обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан и выработать ответы для операторов кол-центра. Среднее время ожидания ответа горячей линии должно быть не более минуты.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский сообщил "Интерфаксу", что несколько десятков тысяч туристов сейчас отдыхают в Крыму, из них свой отпуск завершат в ближайшее время около 4 тыс. путешественников.

В свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что более 50 тыс. россиян в настоящее время могут проводить свой отдых в Крыму.