Аксенов заявил, что крымская переправа начнет работу с перевозки пассажиров

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа, возобновляемая после повреждения Крымского моста, начнет работу в субботу с пассажирских перевозок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Будет восстановлено паромное сообщение: сегодня - пассажирское, и до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

И.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко подтвердил, что погода позволяет запустить паромное сообщение, пока речь идет о судах средней вместимости.

"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости - порядка 100 и более человек... Организовываются мероприятия, связанные с тестированием паромов, чтобы организовать регулярное паромное сообщение сегодня же", - сказал он журналистам.

Ранее Лукашенко заявил, что переправа готовится к возобновлению работы, но погодные условия сложные. Подготовлены два парома, еще один большой автомобильный прибудет вечером.