Путин счел, что "бестолковщина" при частичной мобилизации подсветила копившиеся проблемы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В организации частичной мобилизации, объявленной в России, "достаточно бестолковщины", но это хорошая возможность исправить проблемы, которые копились на протяжении длительного времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно, собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", - сказал Путин в понедельник на встрече с избранными главами регионов, которая проходит в режиме видео-конференц-связи.

При этом он заметил: "Но вот и для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами".

Путин поручил избранным губернаторам постоянно контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации.

"Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных", - сказал он.

"Все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды вооружённых сил России, должны неукоснительно выполняться", - подчеркнул президент.

Путин также поручил губернаторам вместе с Минобороны проанализировать ход частичной мобилизации и представить предложения о том, как по-современному должна быть организована эта работа в будущем.

"Ко всем обращаюсь руководителям регионов: внимательно вместе с соответствующими подразделениями министерства обороны, с военкоматами все нужно проанализировать и сделать предложения, обновить базу и сделать предложения по поводу того, как по-современному должна быть организована эта работа в нашей стране в будущем", - сказал президент.

Он подчеркнул, что это касается всех составляющих военной организации. "Все, что происходит, - это хороший повод и для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию Вооруженных сил в целом. Все это, безусловно, будет учитываться при дальнейшем строительстве Вооруженных сил, при решении вопросов, связанных с повышением обороноспособности страны; и все, что связано с мобилизацией, это, конечно, одна из составляющих частей этой большой системной работы, которая касается и руководителей регионов РФ", - отметил он.

Указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.