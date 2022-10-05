Федеральный центр поможет регионам решить проблемы с выплатами допсредств мобилизованным

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Регионы с помощью федерального центра справятся с возможными сложностями по выплатам дополнительных средств мобилизованным гражданам, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, почему в регионах возникают сложности с подобного рода выплатами, Песков сказал: "Потому что это дополнительные расходы".

"Много программ развития работает в регионах, большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет", - сказал пресс-секретарь президента, добавив, что "такие ситуации могут возникать".

"Но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться", - заключил Песков.