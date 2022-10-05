Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Федеральный центр поможет регионам решить проблемы с выплатами допсредств мобилизованным

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Регионы с помощью федерального центра справятся с возможными сложностями по выплатам дополнительных средств мобилизованным гражданам, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МоскваМобилизованным москвичам пообещали ежемесячную доплату в 50 тыс. руб.Читать подробнее

На вопрос журналистов, почему в регионах возникают сложности с подобного рода выплатами, Песков сказал: "Потому что это дополнительные расходы".

"Много программ развития работает в регионах, большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет", - сказал пресс-секретарь президента, добавив, что "такие ситуации могут возникать".

"Но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться", - заключил Песков.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

В Кремле подтвердили необходимость освободить часть Херсонской и Запорожской областей

Военная операция на Украине

Власти РФ опровергли смену режима спецоперации на Украине

Власти РФ опровергли смену режима спецоперации на Украине

Петербургский международный экономический форум в 2023 г. запланирован на 14-17 июня

Минцифры привлечет "белых хакеров" для поиска уязвимостей портала Госуслуг

Минцифры привлечет "белых хакеров" для поиска уязвимостей портала Госуслуг

Погранконтроль на границе Крыма и Херсонской области сохраняется

Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Что случилось этой ночью: среда, 5 октября

МИД РФ вновь потребовал высылки из Казахстана украинского посла

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });