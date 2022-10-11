Бизнес предложил призывать по мобилизации не больше 10% штата предприятий

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бизнес предлагает правительству ограничить мобилизацию 10% от штатного состава для всех субъектов экономики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Это предложение было высказано на заседании центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" (ЦОП "БПК") и бизнес-омбудсменов из различных регионов России.

"Предлагаем установить 100% бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа, в том числе и без военной лицензии, то же самое для предприятий, обслуживающих нужды армии. 95% - для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий, 90% - для всех остальных субъектов экономики, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Иначе говоря, больше 10% штата предлагаем не мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала", - заявил на заседании бизнес-омбудсмен Москвы Игорь Цуранов.

Среди других предложений московского уполномоченного - компенсация обучения или переподготовки работника, принятого на место мобилизованного за счет средств национального проекта "Демография", а также уменьшение базы по налогу на прибыль на размер благотворительной помощи, оказываемой населению вновь присоединенных регионов страны.

По словам исполнительного сопредседателя ЦОП "БПК" Виктора Звагельского, "общие принципы той мобилизации, которая наносила бы экономике минимальный ущерб, до сих пор, к сожалению, так и не определены", поэтому в настоящее время страдают и предприятия, "не связанные с оборонным заказом, но важные для экономики, особенно для региональной".

"Конечно, бизнес очень нуждается в понимании общей концепции мобилизации. Ее критериям соответствуют многие, но изначально было заявлено, что мобилизуют далеко не всех. А любому предпринимателю надо понимать, останется ли он сам руководить предприятием, сколько у него будет сотрудников. Пока что возможности определиться и как-то спланировать дальнейшие действия нет", - резюмировал Титов.

В пресс-службе Титова список предлагаемых мер пообещали направить в правительство в ближайшее время.