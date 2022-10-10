Путин заявил, что конечный бенефициар ЧП на "Северных потоках" хорошо известен

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Представителей России не допускают к расследованию причин взрывов на "Северных потоках", но "конечный бенефициар" этого преступления известен, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожению международных газо-транспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", - сказал Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

В прошлый четверг, 6 октября, Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах.

"Расследование укрепило подозрения в том, что произошла масштабная диверсия", - говорилось в пресс-релизе.

Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли им серьезный ущерб.