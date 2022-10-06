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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Шведские спецслужбы нашли подтверждения диверсии на "Северных потоках"

Шведские спецслужбы нашли подтверждения диверсии на "Северных потоках"
Военный вертолет в районе острова Борнхольм
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах, сообщила в четверг Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО).

"Расследование укрепило подозрения в том, что произошла масштабная диверсия", - говорится в пресс-релизе.

Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб газопроводам.

По завершении расследования шведский прокурор снял оцепление вокруг зоны, где случились инциденты. В ходе проверки СЭПО оказывала поддержку береговая охрана Швеции, вооруженные силы и полиция.

Согласно пресс-релизу, далее эксперты определят возможный круг подозреваемых.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Швеция Северный поток
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