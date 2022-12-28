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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Фонд развития территорий выделит регионам 320 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фонд развития территорий перечислит более 320 млрд рублей регионам РФ на переселение граждан из аварийного жилья, сообщила в среду пресс-служба ФРТ.

"Общая сумма средств, предусмотренных федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе национального проекта "Жилье и городская среда", которые будут направлены Фондом развития территорий в регионы, составила 320,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субъекты, досрочно завершившие действующую программу расселения, передают в ФРТ заявки и реестры контрактов на получение средств для реализации новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Например, 1,41 млрд рублей направят таким образом в Чечню.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Фонд развития территорий
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