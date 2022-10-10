Правительство РФ выделит 1,6 млрд руб. на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ростуризму поручили представить в правительство данные об оценке ущерба отрасли в результате ЧП на Крымском мосту в субботу, также Минфин направит 1,6 млрд рублей на поддержку туриндустрии полуострова, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя", - сказал он во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Чернышенко добавил, что до среды Ростуризм должен представить и подготовить соответствующие нормативные акты.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей грузовиков попросили пользоваться паромной переправой.