Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ответом России на теракт, организованный на Крымской мосту, может быть только прямое уничтожение террористов, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Заказчик и исполнитель преступления - несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом", - заявил Медведев в интервью журналисту Надане Фридрихсон, которое опубликовано в ее телеграм-канале.

Сомнений в том, что к этому причастна Украина, отметил он, нет и не было.

"Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", - сказал Медведев.

Он также прокомментировал ход частичной мобилизации, проходящей в России.

"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство", - сказал Медведев.

При этом замглавы Совбеза подчеркнул, "главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества". "

И это залог нашей безусловной победы", - отметил Медведев.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Терроризм".

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.