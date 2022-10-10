Последствия взрыва Крымского моста ликвидируют полторы сотни человек

Поврежденные цистерны железнодорожного состава на одном из участков Крымского моста Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Около 150 человек устраняют последствия взрыва на Крымском мосту, сообщил на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Ведем работы круглосуточно двумя полноценными сменами. Дважды в день - в 8 утра и 8 вечера - ответственные работники представляют доклад о ходе работ. Уже проведены работы по демонтажу асфальта на консолях балки автомобильной дороги. На работах по ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек", - рассказал он.

По его словам, в течение трех дней будет подготовлен план по демонтажу поврежденных конструкций. К этому времени подтягиваются дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и вся необходимая техника. Также проведена работа с заводами-поставщиками материалов.

"Если говорить о повреждениях, то работа по анализу их тяжести еще продолжается. Со вчерашнего утра ведут работу водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры - конец этой недели, но она также на безопасность движения автомобилей по открытой полосе не влияет", - сказал Хуснуллин.

ОАО "РЖД" к середине недели представит заключение о состоянии ж/д пути Крымского моста, сообщил на этом же совещании глава Минтранса Виталий Савельев.

"Пригородное пассажирское сообщение по участку Крымского моста полностью восстановлено. Проезд по поврежденному участку осуществляется со скоростью 40 км/ч. Получение заключения о проведении обследования о состоянии неисправного пути ожидается от компании "Российские железные дороги" к 13 октября", - заявил министр.

"Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также сообщил о проработке альтернативного маршрута доставки грузов в Крым - через новые территории.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв, а на железнодорожной его части загорелись цистерны с топливом. 9 октября было запущено движение автотранспорта по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части налажено освещение и нанесена новая разметка, восстановлены барьеры.