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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Оппозиционер Кара-Мурза останется в СИЗО до середины декабря

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия до 12 декабря продлил арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иноагентом), обвиняемого в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Таким образом, уточнили в пресс-службе, суд отказал защите обвиняемого об избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Кара-Мурза был отправлен под арест по делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ весной нынешнего года. Летом ему предъявили обвинение о деятельности нежелательной организации. В октябре следствие вменило оппозиционеру три эпизода государственной измены в связи с его выступлениями за границей.

Дело ведет Следственный комитет России.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Владимир Кара-Мурза
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