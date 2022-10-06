Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в трех эпизодах госизмены

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о госизмене возбуждено против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), который арестован по обвинению в дискредитации ВС РФ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров в четверг.

"Следователь предъявил Кара-Мурзе обвинение в государственной измене по трем эпизодам. Разумеется, вину он не признает", - сказал адвокат.

Как считает следствие, Кара-Мурза сотрудничал со странами НАТО, публично выступая с критикой российской власти.

Наказание по статье "госизмена" (275 УК РФ) предусматривает до 20 лет заключения.

Кроме "дела о фейках" Кара-Мурзе также ранее было предъявлено обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации.

Оппозиционер был арестован в конце апреля, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По словам адвоката Прохорова, Кара-Мурзе вменяется один эпизод распространения фейков о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Виновным он себя не признает и считает дело политически мотивированным.

Кроме того, в июле против Кара-Мурзы возбудили дело об осуществлении деятельности нежелательной организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ).