Росгидромет сообщил, что в РФ климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Территория России теплеет быстрее в 2,5 раза, чем планета в целом, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, представляя Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории России.

"Причем каждое десятилетие (...) теплее предыдущего, - продолжил Шумаков. - Наиболее быстрыми темпами растет температура северной полярной области нашей страны, особенно в последние десятилетия. Сокращается площадь морского льда в Арктике, деградирует многолетняя мерзлота, которая занимает две трети территории нашей страны".

Директор Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Владимир Катцов сказал, что ученым понятны причины таких различий.

"Совершенно понятная физика за этим стоит: это и то, что значительная часть территории нашей страны находится в высоких широтах, и то, что речь идет о суше, которая быстрее теплеет, чем океан", - объяснил он.

Как указал Шумаков, теплосодержание океана в 2018-2022 годах было выше, чем в любой другой пятилетний период, а темпы потепления океана показали особо сильный рост в последние 20 лет. Согласно прогнозам, среднегодовая глобальная приземная температура для каждого года между 2022 и 2026 годами будет выше доиндустриальных уровней 1850-1900-х годов на 1,1- 1,7 градусов.

"Вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти лет будет теплее, чем самый теплый в истории 2016 год, и что средняя температура в 2022-2026 годах будет выше, чем в последние пять лет, превышает 90%", - сказал глава Росгидромета.

Он напомнил, что в 2022 году в России завершается реализация национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата, утвержденного правительством в 2019 году, и Третий оценочный доклад подготовлен в соответствии с этим планом .Доклад ориентирован на информационно-аналитическое и научное обеспечение адаптации в отраслях и регионах, содержит оценки происходящих и ожидаемых изменений климата, позволяет сформулировать задачи для научного сообщества России в области исследования климата и обеспечения адаптационных решений.

Так, очевидна необходимость существенного расширения государственной системы климатического и экологического мониторинга и прогнозирования, сказал Шумаков. Поэтому Росгидромет планирует расширить фоновый мониторинг многолетней мерзлоты, адаптировать гидрологическую наблюдательную сеть, развивать систему интегрированного городского экологического и климатического обслуживания.

"Мы понимаем, что дефицит адаптации колоссален. В разных странах - по-разному, более экономически сильные страны лучше к этому приспособлены, экономически слабые страны, конечно, очень подвержены, находятся в очень серьезной зоне риска, с этим необходимо что-то делать, причем безотлагательно. И Россия с ее многообразием климатических условий обладает очень значительным адаптационным потенциалом", - сказал Катцов.

Резюме доклада опубликовано на сайте Климатического центра Росгидромета. Доклад целиком будет опубликован в ближайшее время.