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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Три железнодорожных и два автопарома прибудут на Керченскую переправу до конца недели

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Прибытие нескольких дополнительных паромов для работы на переправе между Крымом и Краснодарским краем ожидается до 15 октября, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"В части паромного сообщения. Три пассажирских судна вместимостью 100, 200, 250 пассажиров приступили к работе 8 октября. К 7 часам утра 10 октября пассажирскими паромами с привлеченными судами перевезено 2882 человека. Два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов начали работу 9 октября. К утру сегодняшнего дня перевезено в обоих направлениях 407 грузовых машин, 1756 пассажиров", - сказал Савельев на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"10 и 15 октября запланировано прибытие еще двух дополнительных автомобильных паромов. Прибытие трех железнодорожных паромов ожидается ориентировочно 12 октября и 15 октября", - сказал Савельев.

"Для двух паромов, прибывающих 15 октября, ограничением являются недостаточные глубины в порту Керчь. Для проведения дноуглубительных работ из Геленджика мобилизован земснаряд "Росморпорта". Расчетное время завершения работ - 14 октября", - отметил министр.

"Работа железнодорожных паромов на сегодняшний день не является для ситуации критичной, так как одна нитка железной дороги закрывает потребности во всех перевозках. Будем их держать в части резерва", - добавил он.

Первые рейсы на Керченской паромной переправе в воскресенье совершил паром "Керченский 2", позже к работе приступил паром "Лаврентий", предназначенный для перевозки большегрузного транспорта, готовятся к запуску большой паром "Мрия" и малый "Ейск".

К вечеру воскресенья судами на Керченской переправе в обе стороны перевезено почти 1500 человек и 162 грузовика, сообщал Росморречфлот

В настоящий момент по Крымскому мосту организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовых автомобилей работает паромная переправа из порта "Кавказ" в Керчь.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы ранее попросили пользоваться паромной переправой.

Взрыв на Крымском мосту

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Крым
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