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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

"Газпром" напомнил, что в 2015 г. около "Северного потока" уже находили взрыватель НАТО

"Газпром" напомнил, что в 2015 г. около "Северного потока" уже находили взрыватель НАТО
Иллюстрация: Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Взрывотехника НАТО уже обнаруживала себя около газопровода "Северный поток", заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе "Северный поток", которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" (1) был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса". Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Точка обнаружения устройства - 651-й километр, глубина 40 метров.

"Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. Транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была возобновлена. НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такое учение НАТО. Когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом", - заявил представитель "Газпрома".

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Газпром Северный поток НАТО
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