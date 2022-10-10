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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода

Оператор "Северного потока 2" снизил давление в уцелевшей нитке газопровода
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Оператор "Северного потока 2" снизил давление в нитке "В" до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами, также отметили в компании.

"Газпром" 3 октября сообщил, что проводит работу по снижению давления в нитке "В" газопровода СП2. Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Как ожидается, это должно позволить безопасно провести обследование целостности нитки "В", а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа.

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Северный поток 2 Nord Stream 2 AG
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