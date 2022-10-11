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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В 34 регионах РФ зафиксировали превышение средних показателей заболеваемости COVID-19

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом в России зарегистрировано в 34 регионах РФ, однако в целом показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в стране за прошедшую неделю снизился на 39,3% по сравнению с предыдущей, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 34 регионах. При этом тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации уже третью неделю подряд", - сообщили в ведомстве по итогам проведенного главой Роспотребнадзора селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

По итогам недели в России зарегистрировано 145 808 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 99,36 на 100 тыс. населения, что на 39,3% ниже, чем на прошлой неделе.

Также отмечается, что за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" (исходного варианта штамма) отнесено 0,85% от общего количества зарегистрированных случаев, к линии BA.2 ("стелс"-омикрона) - 3,4%, к линиям BA.4/BA.5 - 95,75%.

Ранее во вторник в оперативном штабе сообщили, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ опустился до значений начала августа и составил почти 14 тыс. случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор
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