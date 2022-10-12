Роспотребнадзор не выявил случаев заражения подвариантом "омикрон"-штамма "цербер" в РФ

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В России не выявлены случаи заболевания подвариантом "омикрон"-штамма коронавируса BQ.1.1, получившего название "цербер", сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В России случаев заражения BQ.1.1 не выявлено. При этом регулярная работа по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2, организованная Роспотребнадзором, активно продолжается", - сообщил Хафизов журналистам.

Он уточнил, что вариант BQ.1.1 ("цербер") представляет собой подвариант варианта ВА.5 "омикрона", содержащий дополнительные мутации в шиповидном белке. По всему миру - почти в 30 странах - было обнаружено несколько сотен геномов этого варианта.

Большая часть заболевших была зарегистрирована в Великобритании, США и Дании, хотя, по словам эксперта, "цербер" обнаружен практически на всех континентах.

"Судя по всему, у "Цербера" есть некоторое преимущество перед своими "собратьями", однако преждевременно делать вывод, что появление и распространение "цербера" может привести к очередной волне заболеваемости (в мире - ИФ). Сотни выявленных образцов - довольно мало по сравнению с сотнями тысяч случаев COVID-19, регистрируемых по всему миру каждый день, даже с учетом определенной тенденции к росту", - подчеркнул Хафизов.

Также он отметил, что новый подвариант является одной из ветвей линии "омикрон" ВА.5, которой уже переболела значительная часть населения, в связи с чем "сформировалась хорошая иммунная прослойка".

"Напомню, что именно BA.5 был ответственен за "волну" летом 2022 года в России, как, впрочем, и во многих других странах", - уточнил эксперт Роспотребнадзора, напомнив, что в Роспотребнадзоре проводится постоянный мониторинг за изменениями вируса, который позволяет отслеживать любые значимые изменения штаммового состава и принимать решения о тех или иных противоэпидемических мерах.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении нового подварианта коронавируса, получившего название "цербер". Отмечалось, что в его геноме есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения коронавирусом. Все это, по данным СМИ, которые ссылаются на ученых, может привести к новой волне заболеваемости в Европе.