В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 14 тыс. человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ опустился до значений начала августа и составил почти 14 тыс. случаев, скончались 109 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 13 970 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 506 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 246,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 78 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 724 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 15 661 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 691. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с 3 августа, когда также было зарегистрировано около 14 тыс. заболевших, однако тогда отмечался рост заболеваемости. Третий день подряд суточная заболеваемость держится на уровне менее 20 тыс. случаев.

За минувшие сутки скончались 109 человек, накануне сообщалось о 96 умерших.

"Выздоровели за сутки 31 509 человек, или на 27,0% больше в сравнении с 10 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 232 963 случая заражения коронавирусной инфекцией, 388 404 умерших и 20 470 552 выздоровевших.