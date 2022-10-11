Лавров заявил о неизменности целей спецоперации на Украине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Цели российской специальной военной операции на Украине не меняются, они будут достигнуты, заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава МИД Сергей Лавров.

"Что касается того, где пределы тех задач, которые мы ставим в ходе нашей специальной военной операции: президент эти задачи обозначил, они не меняются. Они будут достигнуты", - сказал он.

По его словам, Украина "не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан, не должна быть расистским государством".

"И, конечно, мы не можем (допустить), чтобы Украина создавала постоянную угрозу безопасности Российской Федерации. Имею в виду и вступление в НАТО, и размещение на территории Украины вооружений, которые будут такую угрозу собой представлять", - добавил министр.