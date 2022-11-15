Песков заявил, что РФ решила достичь своих целей путем продолжения СВО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Украина не хочет вести мирные переговоры по урегулированию ситуации, цели Российской Федерации будут осуществляться путем продолжения специальной военной операции.

"Мы констатируем главное - что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны неоднократно излагалась президентом Зеленским, и свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать так называемую формулу мира Владимира Зеленского.

Ранее в ноябре Песков говорил, что СВО на Украине можно завершить двумя путями. "С нашей точки зрения специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", - сказал в минувшую пятницу журналистам представитель Кремля.