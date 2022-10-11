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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Все сгоревшие топливные цистерны, остававшиеся на железнодорожных путях на Крымском мосту после ЧП 8 августа, убраны с путей, сообщает Крымская железная дорога на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"Для уборки железнодорожных цистерн были задействованы краны восстановительных поездов. Для этой работы работниками Крымской железной дороги было организовано два технологических "окна", - говорится в сообщении.

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КЖД уточняет, что после пожара и предпринятых 8 октября мер по выводу хвостовой части исправного подвижного состава, на путях оставались четыре вагона.

"Во время утреннего "окна" удалось убрать с пути первые две цистерны, до 19 часов были убраны оставшиеся", - отмечается в пресс-релизе.

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. На данный момент подтверждена гибель четырех человек. СКР возбудил уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 11 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост
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