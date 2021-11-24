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Детский омбудсмен предложила создать единый центр помощи трудным подросткам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает создать единый центр по поддержке трудных подростков с учетом региональной практики.

"Один из проектов, который я буду реализовывать в статусе уполномоченного – это как раз создание единого центра по работе с подростками с деструктивными проявлениями, с суицидальными проявлениями, это будут такая планомерная работа, которая будет касаться и законодательства, которая будет касаться инструментов в рамках региона", - сказала она в среду журналистам в Новосибирске.

Львова-Белова отметила, что, например, в Новосибирской области есть и государственные центры помощи подросткам, и центры, созданные НКО.

"Чтобы ребенок, который оказался в такой ситуации, имел возможность воспользоваться всем этим ресурсом, чтобы не случилось самого страшного", - сказала она.

Мария Львова-Белова

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