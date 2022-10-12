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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Студенты могут получить отсрочку от мобилизации по месту временного пребывания

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Студентам не обязательно стоять на воинском учете по месту жительства, чтобы получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, она может быть получена ими и по месту временного пребывания, сообщается в телеграм-канале портала "Объясняем.рф.

"Студенты получат отсрочку вне зависимости от того, где они находятся на воинском учёте - по месту жительства или по месту временного пребывания", - говорится в сообщении в ответ на вопрос, обязательно ли студентам состоять на воинском учёте по месту жительства, чтобы воспользоваться отсрочкой.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий студентам, впервые получающим высшее или среднее профессиональное образование, отсрочку от частичной мобилизации.

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