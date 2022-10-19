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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

За студентом-добровольцем сохраняется место в вузе при оформлении академотпуска

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Студенты, записавшиеся добровольцами для участия в СВО, могут оформить академический отпуск и сохранить за собой место в вузе, сообщается в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

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"Да, студент может оформить академический отпуск и пойти участвовать в СВО добровольцем", - говорится в опубликованном в среду сообщении в ответ на вопрос, сохранится ли за студентом-добровольцем место в вузе.

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий студентам, которые впервые получают высшее или среднее профессиональное образование, отсрочку от частичной мобилизации. Под действие указа также подпадают аспиранты и ординаторы.

Россия
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