Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2

Ремонт газопроводов будет иметь смысл, только если потом их будут использовать, сказал президент

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока 2", надо только открыть кран, заявил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин.

Он заверил, что Россия готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период, мяч на стороне Евросоюза.

"Отремонтировать "Северные потоки" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации", - добавил президент.

На этом же форуме он назвал США, Украину и Польшу главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках". Ранее он выражал уверенность, что взрывы устроил тот, кто заинтересован в остановке газопровода, а также говорил, что это организовали "англосаксы".

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год с лета ограничивал работу, поскольку в "Газпроме" говорили о необходимости ремонта оборудования и о трудностях с его ремонтом и заменой из-за санкций.

Зимой 2021-2022 года обе ветки трубопровода "Северный поток 2" были заполнены техническим газом, сообщалось об их готовности к работе. Власти ФРГ в начале февраля остановили процесс сертификации газопровода, США 23 февраля внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

После встречи с Путиным летом 2022 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Stern сказал, что ФРГ может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2".

В конце сентября произошла разгерметизация двух подводных ниток первого "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм, сообщалось о четырех местах утечки газа. "Газпром" 3 октября сообщил, что проводит работу по снижению давления в нитке "В" газопровода СП2. Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Как ожидается, это должно позволить безопасно провести обследование целостности нитки "В", а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках.

5 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова начать поставки газа по "Северному потоку-2", если получит разрешение европейского регулятора, а также потребовал допустить российскую сторону к расследованию инцидентов.

10 октября оператор "Северного потока 2" снизил давление в нитке "В" до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами.