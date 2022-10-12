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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

На "Турецком потоке" усилили меры безопасности

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Меры безопасности усилены в отношении объектов газопровода "Турецкий поток", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я думаю, что это вам эксплуатирующая компания этого газопровода более подробно расскажет. Там действительно усилены меры, и я знаю об этом. Что касается технических деталей - нет необходимости об этом детально рассказывать. Меры безопасности усилены", - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о попытках подорвать газопровод "Турецкий поток". В конце сентября ФСБ сообщила о предотвращении планируемого украинской спецслужбой теракта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

Турецкий поток Александр Новак
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