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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Турция сегодня является самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме. В соответствии с вашими заявками мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы "Турецкий поток", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Путин добавил: "Хотя и его, как мы слышали, тоже пытались взорвать, но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает".

Ранее в октябре президент РФ заявлял, что украинские власти пытались подорвать один из участков "Турецкого потока".

Владимир Путин Турция Европа
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