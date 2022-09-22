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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

ФСБ заявила о пресечении теракта на объекте, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении планируемого украинской спецслужбой теракта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

"Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - заявили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что "при изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося преступления гражданин России, 1978 г.р., завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ".

ФСБ
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