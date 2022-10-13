Правительство уже приняло решения об увеличении мощности портов для нефти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Решения об увеличении мощности портов и расшивке транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта приняты на уровне правительства, сообщил вице-премьер Александр Новак на "Российской энергетической неделе".

Он напомнил, что власти ищут новые маршруты для поставок энергоресурсов: "С помощью, в первую очередь, расшивки магистральной инфраструктуры, портовых мощностей".

"Такие решения уже приняты на уровне правительства Российской Федерации по поручению президента - расширять мощности и соответственно диверсифицировать свои поставки, реагируя на те решения, которые принимает на сегодняшний день Евросоюз по поставкам нашей нефти в Европу, я имею в виду морским транспортом, потому что по трубопроводу эмбарго на сегодняшний день нет, и мы будем продолжать поставлять потребителям, которые в этом заинтересованы", - объяснил вице-премьер.

Днем ранее Новак говорил, что Россия планирует расширить портовые мощности на 40 млн т нефти в год для альтернативы поставкам в Европу по нефтепроводу "Дружба". Он уточнил, что для этого нужно около 150 млрд рублей инвестиций.