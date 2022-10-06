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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Путин отметил, что ориентированные на экспорт в Европу отрасли остаются под давлением

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сектора экономики, которые ориентированы на экспорт, прежде всего, в Европу остаются под давлением, выстраивание новых логистических цепочек требует времени, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сегодня, как и договорились, мы обсудим текущую ситуацию в экономике России и ключевые тенденции. И прежде чем перейдем к повестке, остановлюсь на некоторых макроэкономических показателях. Так, после четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года (по данным Росстата, снижение промпроизводства в августе составило 0,1% в годовом выражении - ИФ). Постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении - такие, как автопром и металлургия", - сказал президент.

"Хорошую динамику показывает сельское хозяйство - здесь плюс 4,6% за январь-август. Прибавляет и строительство. В августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая опережающая динамика стройки должна подтянуть и другие, смежные отрасли, придать им дополнительный стимул", - добавил он.

"При этом отмечу, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны - это и понятно, всем известно, - в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее. В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки. Но этот процесс, конечно, не быстрый, требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", - заявил Путин.

Владимир Путин
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